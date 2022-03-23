1名男網友在《爆怨公社》暴怒發文，昨（22日）和女友用完晚餐，見1位街友前來買飯，原PO發現街友錢帶不夠，上前幫忙買單完後，街友也跟著走了出來，詢問後才知道，櫃台小姐要求街友在外面用餐，讓原PO爆氣喊：「是沒有付錢嗎？為何不能坐在店裡？街友也有人權不是嗎？為什麼叫他出去外面吃」，貼文一出，感動不少網友。

原PO臉書社團《爆怨公社》發文寫下，昨晚與女友在某間清粥小菜用完餐要離開時，看見1名街友穿殘破不堪的褲子走進店內，將隨身的2大包行李放在桌子底下後，去櫃檯點餐，原PO和女友2人怕傷害他人自尊心，便有默契的坐回位置上，留心觀察對方是否需要金錢援助。

等到街友夾完菜後，原PO默默跟在後面，聽到街友加點一碗排骨湯總共150元，卻摸著口袋發現錢不夠付，他見狀一個箭步上前幫忙結帳，未料櫃檯店員卻請他轉告街友去外面吃，不能在店裡用餐，但他不以為意，仍請街友在店內用餐就好，語畢便步出該店。

原PO分享，他走出店外過沒多久，街友就拿著行李走出來，才發現店家堅持不開放內用，他聞言便氣憤地對櫃檯大喊：「是沒有付錢嗎？為何不能坐在店裡？街友也有人權不是嗎？為什麼叫他出去外面吃？」街友則感動地頻頻道謝。原PO表示不是要炫耀自己幫助他人，只覺得不需要這樣把人趕出去外面吃，希望店家能將心比心。

不少網友們看到後紛紛大讚：「看了覺得很心酸為何店員要這樣非常謝謝你幫助這位街友」、「好人一生平安順遂」、「謝謝您的愛心跟正義直言，願好人福報伴一生」、「這樣真的就過份了。又不是沒付錢？內用現在還要看身份和穿着喔？又不是沒穿衣服」。

但也有網友表示凡事都有一體兩面，倘若店家開放讓街友內用，恐會引起部分客人觀感不適，因此很兩難，「幫助人是不錯、但有些街友並不是可憐、是懶！沒錢還上館子消費、就是看準有好心人會買單」、「有些事情應該只是表面，也有可能街友常去， 然後賴著不走，看過蠻多的， 熱心幫助 ，結果那些街友一邊吃一邊喝酒 大小聲不離開」。