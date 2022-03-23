國民黨今天提名台南市議員謝龍介參選台南市長。（趙婉淳攝）

國民黨中常會23日宣布，台南市長建議人選提名台南市議員謝龍介，在黨主席朱立倫及中常委們鼓掌通過，一同高呼凍蒜。謝龍介表示，六都30年來唯一就是台南市沒有輪替，期待這次能寫下民主輪替的歷史，讓台南回復到民主聖地的美。(王英豪攝)

台南市議員謝龍介會後接受媒體聯訪。（趙婉淳攝）

【全程影音】確定代表國民黨出戰台南市長！ 謝龍介喊話：寫下民主輪替的歷史

備戰年底縣市長選舉，國民黨主席朱立倫今天宣布提名台南市議員謝龍介，代表國民黨參選台南市長，朱立倫肯定謝龍介「鐵杵磨成金箍棒」，謝龍介喊出，讓30年來沒有政黨輪替過的台南市長換人做看看，陳以信則表示尊重黨中央決定。

台南市長選舉對國民黨屬艱困選區，日前台南市議員謝龍介、國民黨立委陳以信表態參選，兩人都積極勤跑基層，也分別接獲黨中央徵詢，國民黨祕書長黃健庭下午在中常會上表示，依據協調協果，建議提名謝龍介參選台南市長，與會的中常委隨即鼓掌通過。據悉，黨中央曾個別徵詢謝龍介、陳以信，但並沒有找兩人前來共同協調，幾經考量後，黨中央決定指派謝龍介參戰。

朱立倫說，謝龍介深耕台南，算是百煉成鋼，經過30年努力，鐵杵磨成金箍棒；謝龍介除了擔任多屆台南市議員外，也擔任過台南市黨部主委、中央政策會副執行長、黨副祕書長等職位，此次有決心、毅力來為台南努力。

朱立倫指出，同時，陳以信也很努力地勤跑基層，而陳以信也說，謝龍介是他的前輩，在台南努力這麼久，願意陪著謝龍介一起打這場選仗，願意成為謝龍介最大助力。

謝龍介也在黨中央宣布提名後受訪表示，謝謝黨中央，經過這段時間，窮盡各種方法，做了最好的協調，由他代表國民黨打年底這一仗，雖然非常艱辛，但山在高也會有人開路，海在深也會有人過渡，相信在主席帶領下，全黨團結一心，縱然銅牆鐵壁也能攻堅成功。

謝龍介喊話爭取連任的台南市長黃偉哲，台南市民心中有苦、有痛，薪水不高、交通很亂、房價很高，但仍給黃偉哲很高評價，台南市值得更好的父母官，希望此次提出各項建設方案贏得市民青睞，「30年來首次輪替，讓人民看到不一樣的台南市」。

陳以信則透過臉書表示，尊重黨中央最後決定，光復台南是肩上責任，未來仍將為黨全力以赴，將繼續深耕台南基層，全力為黨籍市議員與里長參選人輔選，未來光復台南這條路不管多長多困難，他一定會與大家鬥陣走到底，祝福謝龍介為黨出戰順利成功。