備戰年底縣市長選舉，國民黨主席朱立倫今天宣布提名台南市議員謝龍介，代表國民黨參選台南市長，朱立倫肯定謝龍介「鐵杵磨成金箍棒」，謝龍介喊出，讓30年來沒有政黨輪替過的台南市長換人做看看，陳以信則表示尊重黨中央決定。
台南市長選舉對國民黨屬艱困選區，日前台南市議員謝龍介、國民黨立委陳以信表態參選，兩人都積極勤跑基層，也分別接獲黨中央徵詢，國民黨祕書長黃健庭下午在中常會上表示，依據協調協果，建議提名謝龍介參選台南市長，與會的中常委隨即鼓掌通過。據悉，黨中央曾個別徵詢謝龍介、陳以信，但並沒有找兩人前來共同協調，幾經考量後，黨中央決定指派謝龍介參戰。
朱立倫說，謝龍介深耕台南，算是百煉成鋼，經過30年努力，鐵杵磨成金箍棒；謝龍介除了擔任多屆台南市議員外，也擔任過台南市黨部主委、中央政策會副執行長、黨副祕書長等職位，此次有決心、毅力來為台南努力。
朱立倫指出，同時，陳以信也很努力地勤跑基層，而陳以信也說，謝龍介是他的前輩，在台南努力這麼久，願意陪著謝龍介一起打這場選仗，願意成為謝龍介最大助力。
謝龍介也在黨中央宣布提名後受訪表示，謝謝黨中央，經過這段時間，窮盡各種方法，做了最好的協調，由他代表國民黨打年底這一仗，雖然非常艱辛，但山在高也會有人開路，海在深也會有人過渡，相信在主席帶領下，全黨團結一心，縱然銅牆鐵壁也能攻堅成功。
謝龍介喊話爭取連任的台南市長黃偉哲，台南市民心中有苦、有痛，薪水不高、交通很亂、房價很高，但仍給黃偉哲很高評價，台南市值得更好的父母官，希望此次提出各項建設方案贏得市民青睞，「30年來首次輪替，讓人民看到不一樣的台南市」。
陳以信則透過臉書表示，尊重黨中央最後決定，光復台南是肩上責任，未來仍將為黨全力以赴，將繼續深耕台南基層，全力為黨籍市議員與里長參選人輔選，未來光復台南這條路不管多長多困難，他一定會與大家鬥陣走到底，祝福謝龍介為黨出戰順利成功。
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