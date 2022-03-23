富邦人壽斥資375億投入「高雄捷運凹子底站旁商業區開發案」，打造48層樓的復合型商辦大樓，也是高雄第3高的摩天大樓，今（23）日舉辦動土典禮。（柯宗緯攝）

富邦人壽斥資375億投入「高雄捷運凹子底站旁商業區開發案」，打造48層樓的復合型商辦大樓，也是高雄第3高的摩天大樓，今（23）日舉辦動土典禮。（柯宗緯攝）

富邦人壽斥資375億投入「高雄捷運凹子底站旁商業區開發案」，打造48層樓的復合型商辦大樓，也是高雄第3高的摩天大樓，今（23）日舉辦動土典禮。（柯宗緯攝）

富邦人壽斥資375億投入「高雄捷運凹子底站旁商業區開發案」，打造48層樓的復合型商辦大樓，將成為高雄第3高的摩天大樓，今（23）日舉辦動土典禮，富邦人壽董事長蔡明興指出，未來除有購物商場、商辦、水族館、健身中心外，部分富邦後勤人力也將進駐，鼓勵北漂遊子回故鄉工作，期待2026年如期完工，將來在這辦公會非常幸福，生活機能會非常好。

凹子底基地過去為龍華國小，遷校後，高市府為更新活化現有舊校地公有財產，辦理該開發案70年地上權公開招標，2018年由富邦人壽得標。高市財政局長陳勇勝指出，預估可創造6000多個就業機會，增加房屋稅、營業稅及營所稅等稅收，另土地管理機關高市府及財政部國有財產署可取得開發權利金78億780萬元及70年租金收入21億元，有效挹注建設財源。

蔡明興坦言，當初投標一度猶豫，畢竟這麼大的基地3.85公頃，超過15萬坪，以現在建築成本來算，總投資額快接近400億元，應該是全台最大的複合式商業案，當時只有富邦很勇敢投標，但這幾年高雄繁榮許多、房價也提高，很多人說「蔡董事長怎麼這麼有眼光」，但他也自嘲「膽子蠻大的」。

蔡明興表示，基地將興建一座地下6層、地上48層，最高塔樓約為240米的複合型商辦大樓，涵蓋商場、辦公、旅館、健身中心、物流中心，也正研議將富邦部分後勤人員調到此，讓北漂子女回家鄉高雄工作，目標2026年如期完工，未來也將成為高雄新地標，並促進周邊商業活動熱絡。

高雄市長陳其邁說，樂見富邦新建高雄第3高大樓，僅次於85大樓、遠雄The One，而富邦凹子地開發案所在地的輕軌C24站預計今年底會通車，明年輕軌就會成圓；今年有4000億的促參及聯合開發案，可挹注將來市政建設財源。

此外，富邦人壽已與柏文健康事業、南仁湖育樂公司簽定租約。柏文旗下包含「健身工廠」等運動休閒品牌將進駐本基地，將打造一座適合全年齡層的休閒運動旗艦店，以及南台灣唯一符合國際標準的滑冰場，總租賃面積達7000餘坪。南仁湖也將在本基地打造一個面積3000餘坪，具有寓教於樂、讓民眾可在都市中以不同面向體驗海洋豐富生態的城市水族館。