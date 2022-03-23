俄羅斯兒童內分泌專家沃倫索娃（Maria Vorontsova）接受專訪。

俄羅斯總統普丁出兵烏克蘭的決定據悉害慘了自己大女兒沃倫索娃（Maria Vorontsova）的事業，導致她經營菁英醫學中心的願望夢碎，同時有記者爆料，沃倫索娃近期情場也失意，已經和荷蘭富商離婚。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，俄羅斯流亡調查記者卡內夫（Sergey Kanev）指出，普丁開戰烏克蘭反而害到36歲大女兒沃倫索娃，因為西方對俄羅斯的制裁，摧毀了沃倫索娃開設專門服務外國超級富豪的醫學中心夢想，他說沃倫索娃在一項聖彼得堡超現代醫學中心的建設計畫中擁有大量持股。

Putin's eldest daughter Dr Maria Vorontsova, 36, 'splits from businessman husband’ https://t.co/UNbE13hOE3 — Daily Mail Online (@MailOnline) March 23, 2022

卡內夫說，「這項計畫是要吸引歐洲、波灣國家的有錢病人，現在在攻擊烏克蘭後，什麼樣的歐洲人及阿拉伯酋長還會來？」

沃倫索娃似乎愛情、事業都失意，另一名專挖克里姆林宮貪腐醜聞的俄羅斯流亡記者多布羅霍托夫（Roman Dobrokhotov）爆料，沃倫索娃已經和荷蘭富商法森（Jorrit Faassen）離婚，多布羅霍托夫並未說明兩人何時分開，不過據信是在普丁出兵烏克蘭之前就離婚。

法森長期服務於俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank），據悉他的父親是荷蘭武裝部隊的上校，他過去曾表示自己和一名俄羅斯女子結婚，並且有小孩，但拒絕透露妻子身份。

事實上普丁從未公開過自己的女兒身份，不過沃倫索娃及35歲的妹妹提霍諾娃（Katerina Tikhonova）是普丁女兒已是公開的秘密。

沃倫索娃本身是俄羅斯國家內分泌醫學中心（National Medical Research Center for Endocrinology）的首席研究員，她曾在2021年接受有關兒童罕見傳染病影響的專訪，不過並未證實自己是普丁的女兒，據信她同時也是侏儒症專家。

沃倫索娃本身外型亮眼，網路上出現她穿著比基尼、展現姣好身材的畫面。