澎湃新聞23日報導，這麼多年來，中國體育界一直堅持著「拿乾淨的金牌，拿奧林匹克精神的金牌，拿遵紀守法的金牌」。中國接力隊有望獲東京奧運男子4×100米接力銅牌，切陽什姐、劉虹和呂秀芝3名中國女將包攬倫敦奧運20公里競走金銀銅牌，呂小軍將獲得里約奧運會舉重男子77公斤金牌。3天以來，中國選手已有望遞補獲得2金1銀2銅，共5面奧運獎牌。

這些年，中國運動員曾多次獲得補發的奧運獎牌。

2008年北京奧運，年僅19歲的鞏立姣以19米20的成績排名女子鉛球第五。不過此後，亞軍和季軍米赫涅維奇、奧斯塔普丘克都未能通過藥檢，鞏立姣因此遞補獲得了銅牌。

隨後的2012年倫敦奧運，鉛球銀牌得主俄羅斯人克洛德科在新一輪重檢後，又被查出服用禁藥。鞏立姣又在沒有站上領獎台的情況下，成為了奧運銀牌得主。

而在更早之前的北京奧運，由於排名靠前的運動員藥檢未過關，中國田徑運動員張文秀和宋愛民分別遞補獲得了北京2008年奧運女子鏈球銀牌、女子鐵餅銅牌。

一次又一次，因為對手的違規，中國運動員的努力和付出不能在第一時間得到認可和肯定，但正如鞏立姣所說，「正義和公平也許會遲到，但從未缺席。好運、夢想一直在路上。」

事實上，零容忍也一直是中國反興奮劑的立場。

此外，2020年12月26日，十三屆大陸全國人大常委會第二十四次會議表決通過《刑法》修正案(十一)，增設了與興奮劑有關的罪名，此舉標誌著興奮劑違法行為正式「入刑」，為依法打擊興奮劑犯罪行為提供了堅強的刑法保障，這也體現了中國堅決打擊各類興奮劑違法違規行為的決心。