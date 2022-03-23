全聯董事長林敏雄23日出席鳳梨促銷會時針對統一併台灣家樂福議題他強調「從未想過要跟同行比」，今後會全力拚全支付，他認為現在PX Pay很便利，未來全支付擴大有信心做到全國最大，但沒想過可以賺多少這件事，有心理準備賠個5年、10年。

外傳統一近期將確定買下台灣家樂福，全聯不僅提前以115億收購大潤發，且透過全支付與全家為首的全盈支付策略聯盟；林敏雄說，大潤發併購案目前還在公平會審查，光是補件就已經補了4次，他希望能順利過關。

至於全聯「全支付」3月1日取得執照，林敏雄說，全支付系統很新，自己也不太會，全由兒子負責，他認為為了貼近消費者，加快便利性就一定要做，而且還要做到全國最大，做成領頭羊，但這部分就別想賺錢，最起碼得賠個5年、10年。

對於統一傳出要併購家樂福，自己也都是看到報紙才知道，並強調自己沒有想一定要同行怎麼去競爭，一直都是在做自己的事，按照對消費者有利的想法去做；像剛取得執照的全支付對全民是便利的，屬於社會責任，只要能貼近消費者、增加便利性，義不容辭也要做，對於和全家一起合作，則持續開放的態度。

林敏雄指出，原先香港八達通只有1家，他們就做得很好，而台灣部分，其實悠遊卡應帶頭來做最方便，但因為是公家比較困難，所以自己就當仁不讓做起來，起碼大家如果認同全支付，也會認同全聯。