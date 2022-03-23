因應土城暫緩發展區、擬定土城都市計畫、土城醫院等區域都市計畫檢討及大型開發引進人口及車流量，交通部高工局今天送至環保署環評小組第3次審查「增設北土城交流道」環差報告，最後，該案通過小組審議建議通過，但要求開發單位應說明周圍相關計畫關聯性評述。

開發單位指出，配合新北市政府，因而新增北土城交流道，預計可以配合並強化都市計畫案的功能也能減輕既有土城、中和交流道的負荷；高公局代表說，增設交流道後可以有效紓解交通量。

多位當地民眾表示，北土城交流道開發理由是為了配合都市計畫，但此交流道開發後反而截斷近百公頃的司法園區對外聯通，不應為了增設交流道而增設交流道。

營建署代表說，擴大司法園區由內政部開發，主要是針對啟動現行新北地院、地檢署及土城看守所多數老舊，加上看守所容留人數不足，基於人權、辦公空間需求所以才會開發，徵收部分私人用地後也保留較精華部份給民眾，如看守所、地院等都在較陡峭地方設置。

至於民眾原本質疑會影響金城路交通，新北市政府代表說，未來擬塗銷路邊停車格讓金城路變成6車道，並加上如禁行右轉等管制，但仍會視交通事實實施不同的措施。

最後環評專案小組建議通過，但要求開發單位應補與周圍相關計畫關聯性評述，加強交流道施工、營運期間之區域路網影響減輕措施，及完成後區域交通綜合改善成果說明。