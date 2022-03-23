新竹街口攻城獅職業籃球隊25日將舉辦「客家主題日」活動，日前先到關西鎮「大自在工作室」體驗手做藍染活動，球員們專注製作藍染製品，讓應邀參加的縣長楊文科大讚「攻城獅不只籃球打得好，藍染也嚇嚇叫！」

攻城獅隊球員先由大自在工作室講師曾秀寶介紹製作藍染的植物原料、技法與流程，再分別拿起白色大方巾，搭配橡皮筋、彈珠、小木棍等工具做摺綁，互相討論各自想要浸染出的圖案，現場熱鬧不已。

攻城獅隊球員宋宇軒說，第一次到關西鎮體驗手做藍染很開心，可以感受客家氣息。球員朱雲豪則表示，藍染對他來說是新奇的體驗，希望自己做出來的作品，能和掛在牆壁上展示的作品一樣美。

楊文科說，攻城獅球員們來自各地，幾乎沒有本地客家人，球員們去年曾到新埔鎮做柿餅，這次再到關西鎮了解藍染製作過程，透過天然植物製作各樣的工藝品，讓球員可以更體會到客家文化。

「關西遊玩四季皆宜！」楊文科並說，關西鎮是百年古鎮，有很多古蹟和歷史建築，有知名的六福村，也有鹹菜和仙草等做出來的傳統客家美食，希望攻城獅隊球員們在客家主題日時能大開眼界，也歡迎球迷們「白天遊新竹、晚上看球賽」。