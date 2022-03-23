謝龍介霸氣宣告勝選決心 叫戰黃偉哲：台南值得更好的市長

國民黨台南市長人選，由台南市議員謝龍介與立法委員陳以信兩人競爭，不過今（23）日國民黨正式宣布由謝龍介參選。謝龍介稍早召開記者會，透露在協調的過程中，陳以信很大肚的說不管誰出線都是團結一致，一起打好年底的選戰。

國民黨今日正式宣布由謝龍介出戰年底的台南市長選舉，謝龍介表示得知消息後相當激動，30年鐵杵終於磨成金箍棒，說在基層耕耘努力後與台南鄉親有更深層的結合，了解人民需要的改變，也謝謝黨中央在這段時間努力做了最好的協調，相信在國民黨主席朱立倫的帶領下，全黨上下團結一心，「縱然是銅牆鐵壁，一樣可以攻堅成功」，要在30年都沒有政黨輪替的台南寫下民主新歷史。

謝龍介指出，協調過程是黨中央在各界、各路所做的努力，他個人其實不是太理解，但也表示朱立倫數次對他鼓勵、詢問，地方有許多人士向中央反映，還透露陳以信在協調過程中相當大肚，認為不論是誰出線都會團結一致，將年底的選戰打好。

謝龍介表示，台南市民心中有苦、有痛，薪水不高、交通很亂、房價很高，但還是給現任市長黃偉哲很高的評價，但謝龍介認為台南市民值得更好的，承諾會在這次的選舉中提出各項建設的方案，來贏得市民的青睞。

謝龍介說，將集合各種不同的力量，團結在一起，「唯有在台南打出一個不一樣的選戰，我們才能夠在冰天雪地，最後開出美麗、燦爛、勝利的花朵！」