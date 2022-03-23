育達科大新南向產學專班外籍學生參加華語文課程。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗育達科大外籍生參加「教育部華語文能力測驗」，日前成績公布，新南向產學合作國際專班51名學生，報考華語文能力測驗，100％通過，考取51張證照，未來這張證照可用於申請「台灣獎學金」、「海外聯招會」中文科目採計等，對外籍學生而言是項重要證照。

育達科大表示，這項華語文能力測驗是專為非以華語為母語的人士設立，適用對象相當廣泛，不管是想要瞭解自己華語程度，或是想要在使用華語的國家求學、工作或進行貿易的人士，都可報名參加。通過華語文能力測驗相關等級標準者將取得證書，此證書可作為「台灣獎學金」申請、「海外聯招會」中文科目採計、台灣大專院校招收外籍學生的華語能力等項目的參考標準，以及求職所需的華語能力證明。因此，對在台灣的外籍人士而言，是非常重要的一項證明。

育達科大為因應大學國際化趨勢，提供外籍生優質學習環境，特別加強培養外籍生華語能力的基礎課程，包含入門華語、發音習字與會話、基礎華語、華語閱讀等，以利學習及溝通。為提升新南向產學合作國際專班學生華語文能力，縮短學習落差，每學期持續開設華語文課後免費輔導課程，聘請合格教師授課，協助學生順利通過畢業門檻或更高階之華語文能力，並採分級分班授課，因材施教提升學生學習成效。

通過華語文5級能力測驗的行銷與流通管理系阮公後同學表示，雖然因疫情改變上課學習方式，但對培養外籍學生相關華語能力，拿到華語測驗高階5級證照，相信對往後工作及升學會很有幫助。

育達科大校長黃榮鵬指出，在全球一片學習華語的熱潮中，良好的語文能力是不可或缺的競爭優勢，提昇外籍學生語文能力，增強就業實力，未來，學校會持續加強外籍同學的華語能力。