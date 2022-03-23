今年26歲的「電競女神」阿樂(林妤臻)，不但有著甜美臉蛋，身材還超有料，是個隱乳正妹，而她不只外型亮眼，口條也非常流利，經常接下主持工作，不料眾網友心目中的超級女神，近日有驚人之舉，昨天(3/22)阿樂突曬出婚紗照，說有好消息要分享，粉絲反應超激動，直呼崩潰。

阿樂參加《英雄聯盟》校園甜心選拔出道，之後開始經營直播，2017年成為「魔競娛樂」旗下實況主，主要以電玩領域為主，也曾在麥卡貝網路電視擔任助理主持人，風格相當明朗活潑，深受觀眾喜愛，去年阿樂成為《全明星運動會》班底，知名度與人氣更上漲，如今在各領域都有出色表現，IG追蹤人數突破76萬，人氣不俗。

被眾多男性粉絲視為女神的阿樂，昨天突然在IG曬出一組穿著婚紗的美照，照片中阿樂換上削肩拖尾蕾絲白紗，嬌羞地低下頭，露出白皙肩頸線條與纖纖手臂，美胸也在半透明的蕾絲中若隱若現，畫面絕美，阿樂賣關子寫道：「明天有好消息要跟大家分享啦～好好期待一下！」還笑稱：「連我媽都不知道」，惹得粉絲心癢癢，好想知道真相。

阿樂曬白紗照，讓粉絲紛紛激動留言「不可以啊(抱頭打滾)」、「阿樂要嫁惹嗎」、「連你都要公佈了喔…不要，我不要」，而阿樂依約在今天公布答案，在IG限時動態po文，表示是為了工作披婚紗，阿樂與歌手古曜威合作拍攝新歌MV〈我記得〉，該影片將在今晚上線，眾粉絲可以期待一下成果。