高雄謝姓男子前年3月10日在高雄知名舞廳飲酒後，竟還搭載高姓、劉姓女子酒駕上路，2名女子發現謝男開車後態度大轉變要求下車，但謝男竟將車門反鎖，並恐嚇2人最好乖乖配合，甚至還與員警在大街上追逐，謝男遭圍捕後一度撞擊前方機車企圖逃跑，但最終仍遭逮捕，高雄地院依強制罪等判謝男有期徒刑10月，可易科罰金。

判決指出，謝男2020年3月10日在高雄某舞廳飲酒後，於7時許駕車準備從舞廳搭載高女、劉女離開，行駛沒多久後，2名女子發現謝男開車後態度丕變，因此要求謝男放他們下車，但謝男斷然拒絕，反而還將車門反鎖，不讓2人有脫逃機會。

此外，劉男還恐嚇高女、劉女稱，去道上打聽他的名字叫「黑金」，若2人不聽話、不配合，就要找人找他們麻煩等，使劉女及高女心生畏懼，隨後謝男不明原因先放行高女下車，再以高速駛離高女下車處，由於高女下車地點怪異，員警發現異狀，立即上前攔檢謝男駕駛的車輛。

當時謝男並未停車受檢，反而加速逃逸，直到謝男在草衙路與漁港路口因為大量車流被困住才被攔下，謝男遭困時，甚至一度撞擊前方機車企圖脫困，幸虧並未造成人員傷亡，員警也成功逮捕謝男，警方依法對謝男酒測，其酒測值竟高達0.84mg／l。

高雄地院審理時，謝男否認犯行，但前後說詞不一，法官認定謝男犯罪事實明確，將謝男依累犯不能安全駕駛動力交通工具罪，處5月徒刑；謝男又累犯強制罪，處6月徒刑，應執行有期徒刑10月，可易科罰金。