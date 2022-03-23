賽車手在場上征戰，奔馳的帥氣英姿風靡全場，台灣賽車教父陳俊杉，除了一手創立亞洲頂級AAI車隊，陳俊杉的女兒陳映瑜也同樣繼承父業，成為職業賽車手，而汽車零配件製造商琦玉集團董事長「廖老大」廖志賢以及長年征戰國外大賽的「南霸天」郭國信的掌上明珠，也都是美女一枚。

有「台灣賽車教父」美名的陳俊杉，除了一手創立亞洲頂級AAI車隊，其中還有一位外型搶眼、車技過人的女賽車手陳映瑜，將滿22歲的陳映瑜繼承繼承父親賽車手的好技術，她17歲時就在卡丁車競賽中展現好身手，而陳映瑜的顏值和身材也是模特兒等級，不吝嗇展現好身材的她，每回放送美胸、蠻腰辣照都讓網噴鼻血。

賽車圈名人陳俊杉、「廖老大」廖志賢的掌上明珠都是正妹一枚。（圖／取材自陳映瑜Instagram（左圖）、取材自賽車教父-廖老大臉書）

汽車零配件製造商琦玉集團、領軍D2車隊的「廖老大」廖志賢的掌上明珠則都是清純美女一枚，廖老大日前在直播時正妹女兒意外現身，正就讀大學的她濃眉大眼、留著一頭烏黑長髮，高顏值相當吸睛，而廖志賢愛女在鏡頭前難掩青澀、害羞的模樣，與個性豪放的廖老大形成強烈對比，但清新模樣早引發直呼：「好漂亮」、「好可愛」，甚至搶認廖志賢當岳父。

廖志賢愛女在鏡頭前相當青澀、害羞，她擁濃眉大眼和一頭烏黑長髮，高顏值相當吸睛。（圖／取材自賽車教父-廖老大臉書）

長年征戰國外大賽的「南霸天」、D2賽車手郭國信，則有一對高顏值女兒，郭國信愛女有外拍當Model、上直播等工作經驗，所以郭國信認為女兒對於面對鏡頭並不陌生。