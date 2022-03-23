大陸觀察者網 23日報導，烏克蘭總統澤倫斯基高級助手耶爾馬克（Andriy Yermak）英國時間22日表示，烏克蘭「非常尊重」中國，希望中國在俄烏衝突中發揮「更顯著的作用」。

澤倫斯基辦公室負責人耶爾馬克當地時間22日出席英國皇家國際事務研究所（Chatham House，又譯查塔姆研究所）組織的視訊研討會。

路透社報導與查塔姆研究所發布視訊，耶爾馬克在會上再次呼籲中國能在俄烏衝突中發揮重要作用。他說：「目前為止，我們看到了中國的中立立場。正如我之前所說，我們認為中國..……應該在結束這場戰爭和建立新的全球安全體系方面發揮更顯著的作用。」

「我們還希望中國為（建立）烏克蘭新安全體系做出有意義的貢獻，也希望中國成為這個安全體系框架內的保證者之一。」耶爾馬克隨後強調，「我們非常尊重中國，希望中國在其中發揮積極作用」。

耶爾馬克23日，又在推特發布英烏雙語推文，寫道：「東西方主要國家應該在威懾俄羅斯的問題上達成一致。中國是世界上最強大的領導人之一。基輔希望北京在結束這場戰爭方面發揮更凸出的作用。」

在俄烏衝突升級之前，今年2月，烏克蘭總統澤倫斯基便籲國際社會為烏克蘭提供新的安全保障。他稱現有的全球體系「幾乎崩潰」，已無法確保烏克蘭的安全。