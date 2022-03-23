新北市淡水草東公共托育中心23日開幕啟用，是新北市第102家公共托育中心，新北市長侯友宜出席剪綵，他稱讚草東公共托育中心坐擁觀音山及淡水河美景，環境宜人，新北市公托比例超過全國、歐洲比例，今年底前預計再增加18家，力拚年底達120家公托中心。

淡水舊公所坐落於老街精華地段，嘉義食品租約2020年底到期後，招商結果都不理想，新北市府決議將淡水舊公所規畫成適合「老中青」公益大樓，23日淡水草東公共托育中心開幕，侯友宜、新北市議員鄭宇恩、陳偉杰、蔡錦賢也都到場關心。

草東公托托育老師帶領小孩閱讀繪本（戴上容攝）

新北市長侯友宜開心的抱起小孩（戴上容攝）

侯友宜在草東公托主任康菀玲的帶領下，入內參觀「水筆仔」、「小白鷺」、「彈塗魚」等班級教室，並和小孩一起玩堆積木城堡。

侯友宜表示，淡水草東公共托育中心位於淡水老街上的淡水區公所舊址，是他上任後第42家公托中心，托育空間視野遼闊，河岸美景盡收眼底，環境非常舒適宜人，獨特景緻是淡水草東公托的重點特色，可稱擁有海景第一排的托育空間。

侯友宜指出，伊甸社會福利基金會是早療教育的領頭羊，2018年承接瑞芳公共托育中心後，這次再承接淡水草東公共托育中心，期望透過托育與社區親子服務，提供家長與市民更多元的專業諮詢與資源連結，市府今年規畫再增加18間公托，希望今年底前達成120家目標。

新北市議員鄭宇恩指出，隨著越來越多年輕家庭移入淡水，托育需求快速成長，這次運用淡水舊公所空間活化，同時紓解60個育兒家庭的照顧壓力，是很棒的做法，不過公托和公幼在淡水、八里地區仍然相當欠缺，會持續督促市府來推動。

社會局表示，淡水草東公共托育中心收托60名0至2歲嬰幼兒，自3月23日下午2時30分起開放網路報名，至4月19日下午5時止；目前18家公托場地都已經找到，新建公托中心仍待裝潢，但目前缺工缺料開幕時間仍不定，中和、板橋、永和等地目前預計6月後陸續開幕。