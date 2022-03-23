台糖公司與三井集團23日在高市府簽約，宣布投資100億元在鳳山規劃南部首個「LaLaport購物中心」，基地面積1.3萬坪、樓地板面積約6萬坪，為地上6樓，將結合娛樂、百貨、休閒等功能，預計引進250個店鋪專櫃，計畫2023 年動工、2026年完工開幕，專家預估，完工後將大幅增加周邊商業機能，未來周邊房價將出現坐4望5的區域行情。

高雄市市長陳其邁23日與台灣三井不動產股份有限公司董事長下町一郎及台灣糖業股份有限公司董事長陳昭義一同出席「LaLaport購物中心」開發案簽約儀式。包括立法委員許智傑、高雄市議長曾麗燕及張漢忠、林智鴻、陳慧文、黃捷等多位鳳山區議員均蒞臨參與見證。

陳昭義表示，國泰重劃區緊鄰衛武營國家藝術文化中心、高捷鳳山西站，鄰近離高速公路交流道，未來也有高捷黃線經過，聯外交通便利，相信未來LaLaport開幕後，會對鳳山大加分。

下町一朗指出，三井預計投入新台幣100億元，打造繼台中、台北後，在南部的第一個「LaLaport購物中心」，與高樓層百貨不同，LaLaport的特色為樓層數低、空間寬闊，並引進購物、餐飲、娛樂等休閒設施，能讓三代同堂家庭開心逛一整天。未來將配合在地區域需求，打造具有鳳山特色的商業設施，讓高雄和鳳山更加熱鬧繁榮。

陳其邁則說，過去鳳山連一座百貨公司都沒有，未來LaLaport位於衛武營公園旁，也是未來捷運黃線及橘線的交會處，相信鳳山未來發展如虎添翼、指日可待，將帶來更多觀光與購物人潮。

高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷指出，非常看好未來衛武營生活圈的區域發展，LaLaport規模超過漢神巨蛋購物廣場，可望複製巨蛋商圈的商業模式，帶動區域商業機能，加上捷運黃線動工，未來將在衛武營站交會，周邊又有衛武營國家藝術文化中心、O10聯開案，創造1+1+1+1的加乘效果，隨重大建設陸續完工，未來周邊新推案房價將出現坐4望5行情。

由於LaLaport目前周邊沒有新推案，緊鄰的國泰重劃區僅華友聯、聯上搶先插旗布局，具土地庫存，陸炤廷指出，目前華友聯對未來完工後的LaLaport周邊整體市容相當有信心，看好後勢發展，近期尚無開發計畫。