宅神朱學恒。（資料照片）

日前有一名特戰兵向總統陳情表示，他當了兩年兵，連自己的戰鬥個裝都沒有，而教召員都用新的？難道志願役就該死？國防部長邱國正今（23）日回應，他最討厭靠北，要知道他是誰，一定治他。對此，宅神朱學恒在臉書表示，「當兵不可以說實話啊！」

國防部為強化後備戰力，推出為期14天的「史上最硬教召」，在18日正式落幕，然而卻有一名入伍2年的特戰兵向總統蔡英文陳情表示，為何他當了兩年兵，連自己的戰鬥個裝都沒有，而教召員都用新的？難道志願役就該死？

國防部長邱國正今（23）日說，他最討厭靠北，這對國軍這次準備教召的人，相當不公平，他們準備的心力，與執行的耐力，我要知道他是誰，一定治他。不過，邱國正後來又對立委說，我不會抓他，也不會懲處他。但他最討厭躲在後面，去傷害同袍，到處放話，又躲在暗處的人。

有特戰單位的志願役士兵，自稱阿忠質疑，為何當了兩年兵，連自己的戰鬥個裝都沒有，而教召員都用新的？難道志願役就該死？最後還重話說，「如果總統您能看到請幫我們處理，沒處理我也不意外，畢竟有怎樣的三軍統帥，就有怎樣的國軍。」

邱國正今天說，他最討厭靠北，國軍做的再好，都有人在靠北；這位靠北個裝的人，對國軍這次準備教召的人，相當不公平，他們準備的心力，與執行的耐力，全都因此受到打擊，我要知道他是誰，一定治他。邱說，有些兵，就見不得人家好。

對此，宅神朱學恒在臉書諷刺，「當兵不可以說實話啊！」「黨都說要治你了，你還是趕快去烏克蘭吧！」