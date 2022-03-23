女星斯亞從節目《我愛黑澀會》出道，並以藝名「糖果」在演藝圈發展，如今轉戰電商事業也闖出一片天，沒想到稍早在臉書透露遭到霸凌，更直接點名罪魁禍首就是節目《綜藝大熱門》，難掩怒火嗆聲：「做著跟酸民一樣讓人不舒服的事情。」

斯亞在臉書發文表示如果一個人明確表態不要再開玩笑，甚至強調會讓人感覺不舒服，但一群人還是一直說，甚至嘲笑歧視當事人，反問此行為不叫霸凌，那什麼才叫做霸凌，更嚴肅表示真的要到出事了才會明白嚴重性，還是覺得網路上一舉一動都不用負責任，接著強調：「不要把『懦弱』誤以為是『情商高』，不要把『保護自己』誤以為是『嗆』。」

眼見斯亞沒頭沒尾發這篇PO文，讓網友好奇詢問：「所以是什麼事情? 很多事情都要依據 context 去做決定吧」，她則將事情始末交代清楚，直接點名《綜藝大熱門》未經同意情況就使用她的肖像出題目，題目是《請依棒次寫出誰才是小A辣》，原本以為只有酸民才會做的低級行為，沒想到媒體平台也跟做出讓人不舒服的事，讓她怒斥：「不曉得台灣的節目怎麼了，開玩笑要有限度。」

斯亞點名《綜藝大熱門》未經同意使用她的肖像出題目，讓她怒斥開玩笑要有限度。（陳斯亞 糖果臉書）

對此，網友也紛紛留言：「捍衛自己的名譽與感受!!不是嗆，是必須」、「身為公眾人物本來就會特別被拿來放大檢視！酸民心有不甘但又無法超越只好用低劣的手段攻擊」、「酸民的話看看就好別太在意，看喜歡妳的人就好」，對此，她則無奈表示：「不想讓別人受傷，結果最後受傷的是我自己。」