一對來台工作的烏克蘭夫婦，給台大醫院婦產科醫師施景中接生，由於寶寶在產檢時，發現有嚴重心臟疾病，一出生就得緊急插管、手術，烏克蘭先生拜託他在寶寶一出生拍未插管正面照，否則無法向政府機關申報出生手續，健保就無法給付，恐負擔一大筆手術醫療費用。

施景中今（23）日於個人臉書指出，日前幫一對來台工作的烏克蘭夫婦接生，寶寶產檢時檢查出有嚴重心臟疾病，出生沒幾分鐘就要緊急插管。他回想起接生當天，烏克蘭先生特別要求，寶寶出生要趕快拍未插管的正面照， 「這對他們很重要」，如此一來才能向政府機關申報出生手續，因為插管拍照不符合移民局要求，無法建檔辦理手續，後續寶寶手術若無法使用健保給付，將自行負擔龐大的醫療手術費用。

施景中說，他執刀接生時，一旁有醫護安撫烏克蘭太太，寶寶出生當下他迅速地將幫寶寶拍照，即便寶寶眼睛是緊閉著，拍完沒幾分鐘後寶寶就立即插管，幾個小時候就交由心臟外科醫師開刀，順利矯治完成。

烏克蘭夫婦今日帶著寶寶回台大醫院回診，順帶送了小禮物給醫護人員，施景中收到一瓶法國酒和英國巧克力，烏克蘭先生向施景中表示，這是烏克蘭表達感謝的方式。