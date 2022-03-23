國立海洋科技博物館集結海洋生物與昆蟲，舉辦「海洋嘉年華II-生存之道」特展。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

海科館長陳素芬指出，特展有近50種海洋生物，包括蓋刺魚、龍頭魚、小丑魚及油彩蠟膜蝦等。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館集結海洋生物與昆蟲，舉辦「海洋嘉年華II-生存之道」特展。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館集結海洋生物與昆蟲，舉辦「海洋嘉年華II-生存之道」特展，為讓民眾了解生物的生存技能，將展覽分為5大展區，另設有體感互動數位水缸及遊戲。館長陳素芬表示，盼民眾在觀展時，也可透過互動設計與學習，加深對海洋與昆蟲生物的印象。

海科館表示，台灣土地面積占全球陸地面積不到萬分之三，但魚類種數占全球十分之一，其中「蝴蝶魚」 及「蓋刺魚」兩科位居全球之冠，因此在陸地、海中分別有「蝴蝶王國」、「蝶魚王國」之稱；而這些生物們身懷絕技，各有不同生存技能，如變性、變態、擬態、共生，為讓民眾深入探究，特別以「生存之道」為主題，舉辦展覽。

海科館長陳素芬指出，特展有近50種海洋生物，包括蓋刺魚、龍頭魚、小丑魚及油彩蠟膜蝦等；以及15種陸地生物，如赫克力士長戟大兜蟲、大蘭多蜘蛛及棉桿竹節蟲等。

另設有體感互動數位水缸及遊戲，希望民眾在觀展時，也可透過互動設計與學習，加深對海洋與昆蟲生物的印象；特展期間也規畫一系列體驗活動課程，包括夜宿海科營、戶外昆蟲觀察課、潮間帶野外觀察課、昆蟲飼育體驗課等。

海科館補充說明，有些生物為適應海洋及陸地環境，以及繁衍下一代，有各種不同技能，為讓民眾了解其生存之道，分為5大展區，「珊瑚生態系及海草床生態系」、「魚的生存策略-變性」、「變性界的大明星-小丑魚」、「甲殼類動物-蝦的世界」、「昆蟲的變態人生」，盼民眾透過體驗與寓教於樂的學習，窺探生物奧秘，展覽時間從即日起至明年2月28日。