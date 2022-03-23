攝影家張武俊特展，蕭壠文化園區登場。（劉秀芬攝）

攝影家張武俊特展，蕭壠文化園區登場。（劉秀芬攝）

攝影家張武俊特展，蕭壠文化園區登場。（劉秀芬攝）

台南攝影家張武俊多年來致力攝影藝術創作，透過作品推廣台南風土之美不遺餘力，歷年來獲獎無數，台南市文化局蕭壠文化園區自2018年起即以雙年展形式規畫國際級攝影展，特別推出「豐饒的優雅－張武俊」展覽，從張武俊上萬件作品中精選出最具代表性的60件作品，呈現台南豐富多變的景色。

張武俊生於1942年，台南府城人，其攝影作品緊扣生命脈動且深具故事性，歷年來獲獎無數，先後榮膺英國皇家攝影學會高級會士、美國紐約攝影學會高級會士及台南市影學會高級會士等榮銜。2013年張武俊特別將累積多年來高達672件的攝影作品贈予台南市政府，2021年獲頒台南市卓越市民。

「豐饒的優雅－張武俊」展覽由亮相館影像文化總監黃建亮擔任總策展人，偕同藝術家陳伯義共同策展。此次最特別的是，展出張武俊從未公開展覽的魚塭系列，作品著重在地景的奔放、繁盛、粗獷且熱鬧的色彩變化。

台南市文化局長葉澤山表示，在這世界喜歡攝影的人太多，傑出優秀攝影家也不少，但能當成一生志業的不多，張武俊老師是少數中的少數，把攝影當成比生命更重要的事，希望藉此次展覽，讓更多人看見張老師的作品。

文化局表示，2022台南國際攝影節焦點攝影家「豐饒的優雅－張武俊」特展自即日起於蕭壠A3館盛大展出，園區免費參觀，歡迎愛好攝影藝術的朋友共襄盛舉。