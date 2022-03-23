大陸電信設備巨頭中興通訊A股、H股23日開盤前宣布停牌，中興當日中午公告，收到美國法院判決，裁定不予撤銷中興的緩刑期（即緩刑期將於原定於美國時間22日屆滿）且不附加任何處罰，並確認監察官任期將於原定的3月22日結束，意味著其5年的合規觀察期結束。

中興通訊23日下午復牌。中興H股復牌後一度大漲6成，高見24.9港元。中興A股漲停，報人民幣25.99元。

香港經濟日報報導，中興通訊早年因涉嫌違反美國禁令，將美國技術運至伊朗與北韓，2017年中興與美國達成認罪協議並接受緩刑（2022年3月22日是緩刑期的最後一天），當時該公司支付8.92億美元和解。

中興通訊強調，堅持將合規視為戰略發展的基礎和經營的底線，遵守業務所在國適用的法律法規，全面展開合規體系建設，對合規管理體系的有效運作以及持續完善充滿信心，積極推動全球ICT產業創新和可持續發展。