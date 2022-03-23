民進黨高雄市議員初選廝殺慘烈，直轄縣市議員「新人、青年」初選民調加入加權機制，但政二代規範，因為規則文字註明不夠詳盡，導致高雄市議員初選，引爆「天麟」檢舉「天麟」之戰；民進黨祕書長林錫耀繼上週中常會，今中常會再度喊話，民進黨目前民調狀況穩定，不要因為黨內初選鬥成這樣，影響民進黨形象。

民進黨直轄市縣市議員的「政二代」條款是指現任一到三類（現任縣市長、立委、縣市議員）的配偶和三等親，選區部分重疊或相同者，都沒辦法獲得民調加權。據了解，民進黨有意參選高雄市大旗美選區的議員新人林慧欣，是前不分區立委盧天麟的外甥女，因此遭湧言會的高雄市黨部主委趙天麟檢舉，恐影響初選新人加權。

據了解，高雄市籍立委李昆澤日前在中常會中提出這項此條款的疏漏；有中常委指出，當初對政二代三等親限制加權，因為文字沒有特別註明分不分區或區域立委，所以限制了「所有」立委的三等親後代參選權。

有中常委認為，區域立委在地方的影響比較大，不分區立委原則上是黨指派，多是一些專家、學者，若是連不分區的三等親都不行的話，會有一些爭議，「嚴格要到這樣程度嗎？」這樣對不分區立委的三等親實在不太公平，且剝奪這些人的參選權利，站在人權立場上不應該如此，政二代可以擴及範圍，但不能無限上綱。

由於這項爭議，再次凸顯民進黨高雄市議員初選慘烈，因此，下週中執會，將把此案列入討論，正二代限制加權的範圍，到底有無包含不分區。

由於上週中常會林錫耀喊話，要大家初選不要太過激烈，今天中常會他再度強調，希望大家初選不要吵得太兇，大家都知道，初選都很激烈，民進黨目前民調狀況都比較好、穩定，不要因為黨內初選鬥成這樣，到時候會影響民進黨形象。

他表示，競爭太高，會破壞全民對進黨的信任，大家要顧全局，競爭不要過度，希望保持大家給民進黨的信賴和支持。