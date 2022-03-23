取自蔡英文臉書

國防部正評估是否延長義務役役期，總統府今天表示，此事目前尚未有定案，但義務役必須加大訓練量能，而更重要的是，訓練內容必須進行改革，讓義務役的軍事訓練，能夠有效應對現代戰爭需求。

國防部長邱國正今天答覆立委質詢時表示，訓練4個月是不能打戰的，但有高技能的，如醫學專業，讓他拿槍也沒意思，所以替代役男還是會有些高階專長。

至於延長役期問題，國防部當然會研討，也參考外界見解；邱國正說，假設役期要調整，這些人的運用方式，到部隊的那裡，做什麼職務，也都要一併研究。

對於義務役役期是否延長等相關議題，總統府發言人張惇涵今（23）日表示，國防部正就各方意見進行評估中，但尚未有定案。

張惇涵強調，評估義務役役期長度的同時，必須加大訓練量能，降低年輕人為了等待服役的時間，對生涯規劃產生的影響；而更重要的是，訓練內容必須進行改革，讓義務役的軍事訓練，能夠有效應對現代戰爭需求，強化國軍「不對稱作戰」的建軍思維。