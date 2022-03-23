國民黨提名謝龍介選台南市長 陳以信：尊重黨中央

國民黨中常會今天宣布將提名國民黨台南市議員謝龍介參選年底台南市長選舉，國民黨立委陳以信今天被問及協調過程，陳以信說，並沒有兩人的協調，都是黨中央個別徵詢，昨天晚上被通知要出席中常會，被通知的時候心裡就有了解了。

對於國民黨決定提名謝龍介參選台南市長，陳以信說，他都尊重黨中央的最後決定。光復台南是肩上責任，未來他仍將為黨全力以赴。他也會繼續深耕台南基層，全力為黨籍市議員與里長參選人輔選。他也感謝這段期間台南的鄉親給予他的鼓勵跟支持。並祝福謝龍介出戰順利成功。

至於黨內的協調過程，陳以信說，黨中央並沒有找他們兩人來協調，黨中央一直都是個別徵詢，徵詢他的部分很早就結束，黨中央對他的態度跟立場都很清楚，對於他的長處跟優點以及整個選舉局勢分析，黨中央也都很清楚，這段期間也徵詢很多地方人士。

陳以信說他是昨天晚上被國民黨中央通知要參加今天的中常會，昨晚被通知的時候，心裡大概就知道了。黨中央既然已經做最後決定，就祝福謝龍介順利成功。

至於是否把目標放在2024年台南市立委選舉？陳以信表示，目前最重要的事幫黨打好年底地方選戰，市長要選得漂亮，議員跟里長選舉都能有好成績，為黨輔選他一定全力以赴。