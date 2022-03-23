第4河川局在雲林縣麥寮鄉推動濁水溪地方創生，公民參與永續揚塵防制。（第4河川局提供／張朝欣雲林傳真）

水利署第4河川局近年來持續進行濁水溪揚塵防制計畫，並與地方企業、社團共同推動地方創生「濁水溪出海口生態人文復興計畫」，23日表示今年起展開公民參與，民眾親手植鋪稻草席、扦插馬鞍藤、種植海桐，讓防揚塵不只有公部門投入，民間也能共同參與。

第4河川局為改善濁水溪揚塵情況，陸續完成濁水溪旁20公頃沙丘治理、麥寮鄉許厝段200公頃大沙洲綠覆蓋，加上灑水系統與抽水井搭配水線等措施，揚塵防制成效良好，去年全年揚塵事件日僅6天，今年至目前僅1天，讓民眾不再因揚塵而影響生活品質。

第4河川局局長李友平表示，為永續揚塵防制計畫，公民參與是不可或缺的一環，目前與麥寮鄉在地企業台塑六輕、生態保育團體麥仔簝文化協會共同合作，推動地方創生「濁水溪出海口生態人文復興計畫」，未來還可轉型為生態區教育場域，讓濁水溪出海口更多元化。

台塑六輕方面，可協助濁水溪揚塵水覆蓋的水井抽水作業、與地方共同淨灘，日後濁水溪出海口生態區需要大量志工，將鼓勵六輕員工加入，讓企業不僅帶動地方經濟發展，更可參與生態保育與環境保護。

麥仔簝文化協會則可進行機關社團導覽，以及生態調查研究，目前濁水溪出海口的野鳥數量與種類愈來愈多，至少有200種候鳥與本土鳥類，已成為鳥類的天堂。未來還計畫將出海口旁的許厝寮漁產品直銷中心，活化為生態導覽中心與野鳥救傷站。

李友平指出，濁水溪不應只有揚塵沒有生態，藉由地方創生的生態共融、環境共好、經濟共榮，將可讓麥寮成為國際級候鳥中繼站與生態人文旅遊熱點。