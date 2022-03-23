有些人在工作總是能保持理性，遇到問題就冷靜解決，不過一碰到感情事，他們就會被戀愛沖昏腦。清水孟國際命理「小孟老師」近日在臉書粉專分享5個一旦談戀愛就會變笨的星座，就算被利用成為工具人，他們仍舊愛到卡慘死。

第5名、牡羊座

牡羊座在感情上屬於純真可愛的類型，而且個性大多熱情陽光，面對感情既單純又善良，他們不會利用別人而出賣自己的感情，談戀愛時非常乾脆，在感情上的付出都帶有一股傻勁，一旦遇到心目中的理想對象，他們願意為對方上山下海，如果伴侶挑剔他們，牡羊座就會想盡辦法做出改變，雖然有些不甘願，但他們仍願意壓下脾氣配合。

第4名、天秤座

天秤座在處理事情時，總是抱持鋼鐵般的紀律，有時甚至龜毛又難搞，不過他們一旦談戀愛，就很容易陷入感情中，但對方要提供對等的愛，天秤座才會有安全感，假若感情上出現不對等的狀況，他們會想盡辦法討好對方，但有時會不小心弄巧成拙，對方回應冷漠，天秤座會非常傷心，但只要聽到一句小稱讚，他們又肯繼續付出。

第3名、獅子座

獅子座在感情裡是出了名的傻，無論男或女，他們談戀愛時都愛的很高調，一旦感到沒安全感，他們就會想盡辦法抓住對方，獅子男會做出誇張的追求舉動，獅子女則是會將事情鬧大，甚至拋棄平時最在乎的形象，情人的一舉一動都容易影響他們，在感情中愛的很傻，但他們仍願意付出，與工作時模樣差很多。

第2名、雙魚座

雙魚座談戀愛有技巧且懂經營，不過挑對象的眼光並不佳，他們非常重感覺，所以容易愛上不應該愛的對象，一旦陷入感情裡，他們就難以控制自己的愛意，有時還會大量腦補或幻想，不管旁人如何勸說，暗示他的對象很渣，雙魚座仍認為自己能夠透過愛來改變對方，最終害得自己傷痕累累，才會有覺悟。

第1名、金牛座

被金星眷顧與守護的金牛座，在職場上精明幹練，不過他們一旦陷入愛情漩渦，就容易變得又傻又執著，再者，金牛座習慣腳踏實地的經營人生，若遇到感情中拿以掌控的狀況，反而讓他們覺得有趣，甚至開始著迷，就算變成對象的工具人也無所謂，被利用了還以為這就是愛，非要痛徹心扉才會清醒。