國民黨台北市議員徐巧芯具名檢舉中常委選舉涉賄一事，遭國民黨考紀會公開姓名，藍營相關人士如北市議員羅智強也為她不平。徐巧芯今（23）日下午終於在臉書對此曝心聲，表示雖然自己心臟比較大顆，但還是感到相當意外，並說「謝謝考紀會李主委稱讚我勇敢」。

徐巧芯在臉書表示，這起檢舉案起先是因自己發現黨內選舉的請客吃飯、送禮、賄選等事件頻傳，隨後在新聞上看到黨中央有檢舉的信箱，加上有人提供資料，她因此提供知道的內容，加上因規定是「匿名檢舉者不予處理」，她因此選擇具名檢舉。

徐巧芯透露，雖然是具名檢舉，且她心臟又比較大顆，認為被公布也不會怎樣，但還是對結果感到意外。

徐巧芯說，自己在調查過程中都沒對外提過檢舉的內容，僅是盡黨員的義務提供資訊，不希望破壞黨內團結或被有心人士指控為內鬥，且根據黨的章程規定，即便具名她也不認為會被公開，結果「全台灣都知道檢舉黨內選舉贈送禮品的是我」。

徐巧芯表示，「謝謝考紀會李主委稱讚我勇敢，但我必須說不是每一個檢舉者都是勇敢的」，認為黨章之所以要訂定保護檢舉者的條文，就是為了讓會害怕的人也可以安心表達意見，並感謝所有公開或是私下為她抱不平的人，說「不會擔心未來被針對是騙人的，但也只能盡力做好的事，請大家做我的後盾」。