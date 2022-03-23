護理師染疫案擴大，國中女兒也確診。（摘自北市疫情記者會）

和平院區護理師國中女兒染疫，全校師生須篩檢。（北市府提供）

和平醫院護理師染疫案，23日再新增1人確診，一家四口均陽性。台北市副市長黃珊珊表示，今天新增的是護理師女兒，他就讀台北市某國中，目前學校已全面清消，和平醫院也派篩檢車到場採檢全校2476人。

黃珊珊指出，護理師染疫案匡列了67人，護理師的先生、女兒以及兒子也先後感染，一家四口皆陽性，23日又擴大篩檢247人，目前尚有41人檢疫中。至於護理師任職的和平醫院，全院782名人員已篩檢完畢，全數陰性，急診室也消毒完畢並開放。

黃珊珊說，護理師女兒就讀的國中今日全面清消，範圍包括國中部、小學部及附設幼兒園，目前停課1班、共44人，全校2476人今天放學前會採檢完畢。

黃珊珊透露，該國中23日開始在原班上課，不交換班級，晚自習也暫停，避免學生流動增加接觸。停課班級22日至31日採線上教學，校園場地也暫停開放至3月31日，完整採檢結果出來後，會再視情況判斷其他班級要不要停課。