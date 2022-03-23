高雄市那瑪夏賞螢即起開跑，瑪夏區公所推出「2022螢光遊戲—螢向那瑪夏」活動至4月底，可望帶動一波旅遊潮。高市觀光局力推2條賞螢遊程，並針對那瑪夏、茂林、桃源等原住民3區團體旅遊補助最高可領6000元。

高市觀光局推出2條經典遊程，以2天1夜、3天2夜規畫，分別串聯具豐富文化底蘊的東高雄9區，夜間推薦入住當地合法旅宿，另為分散賞螢的旅客人潮，觀光局鼓勵大家可多加利用平日時段前往，避開擁擠人潮。

針對團客部份，觀光局先前針對原住民3區推出旅遊補助計畫，團體旅遊補助計畫（每團補助5000元）延長到5月底，由於市場反應相關良好，即起限定加碼，旅行社只要於周日至周四組團到那瑪夏觀光旅遊或參加賞螢季活動，每團加碼補助1000元，最高可領6000元。

觀光局表示，此次那瑪夏區公所規畫3條賞螢步道，分別為「南沙魯賞螢步道、達卡努瓦賞螢步道、北生明賞螢步道」，活動各賞螢步道都有總量管制，各步道同時段最多容留2000人，須購買賞螢券才能進入，由專人引導前進。