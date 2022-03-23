有些人很喜歡改變自己家的格局，隔段時間就會把家裡的布局變一變，不過家中有些擺設其實是不宜時常更動的，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，床鋪、廚房瓦斯爐、神像、魚缸一旦選定位置，建議就不要隨意移動，否則會影響家人的運勢，恐會招來霉運。

▍1.床鋪

床鋪對於整體運勢的影響很大，如果總是將床挪來挪去，氣場就會一直處在變動的狀態中，無法穩定下來，那麼運勢自然也會變來變去，上一秒還喜氣洋洋，下一秒可能就愁容滿面。尤其是感情與婚姻影響最大，如果是情侶或者夫妻，就容易產生摩擦，兩人爭吵的頻率大大增加，如果是單身者，就容易與心儀對象擦肩而過。

▍2.廚房瓦斯爐

廚房是家庭的財庫，而瓦斯爐是做出食物的地方，不僅關係著家人的飲食健康，還影響著每個人的賺錢能力，因此瓦斯爐的設置非常關鍵。假如不停移動瓦斯爐，容易破壞廚房氣場，為家人招來疾病與意外事故，而且求財之路也會受到極大影響，日常會增加許多不必要的支出，容易破財。建議瓦斯爐應該在最開始裝潢的時候就確定好位置，此後便盡量不要隨便移動。

▍3.神像

家裡選好神像的供奉位置後，就不應該再挪動，因為神像本來就是不宜隨便觸碰的，即使在清掃的時候，也建議要用輕柔的刷子慢慢刷洗。要是一直搬來搬去，首先會讓神像沾染到周圍的穢氣，其次也是對神像的不尊重，會損壞自身的運勢。

▍4.魚缸

風水中水為財，魚缸放在家裡能催旺財氣，但是如果總變動它的位置，就不能讓它好好為家裡帶來財富了。而且魚缸會增加空間中的濕氣，要是把它移到了不適合擺放的地方，比如臥室，就會使臥室陽氣減少，影響家人身體健康。

【本文轉載自微信官方帳號「生肖運勢天天看」（ID：sxysttk），經生肖運勢天天看授權轉載】