北市大同警分局1月23日發生人犯脫逃，蔡姓毒蟲在檢察官視訊結束，等候簽名之際，趁員警不注意而脫逃，警方經過30分鐘將人抓回來，多加1條脫逃罪函送法辦，但在場戒護的民族路派出所邱姓員警，也遭分局長官調查後，依過失致依法逮捕之人脫逃罪送辦，士林地檢署偵結，處分緩起訴，為期1年，並向公庫支付3萬元。

今年1月22日，大同警分局在重慶北路一處住宅內逮捕45歲蔡男、50歲石男、51歲王女和33歲林女，屋內發現海洛因、安非他命，4人被帶回訊問，但因經過一夜偵訊，2名女子毒癮發作，在警局內吵鬧，現場混亂，直至23日晚間，檢察官採視訊訊問，偵訊室內剩下2名員警戒護4名人犯，不料蔡男訊問後，趁其中1名員警到旁邊印表機拿筆錄時，偵訊室內僅邱姓員警1人，蔡男竟衝出偵訊室脫逃。

分局事後檢討勤務規定，認為員警1人看管4名毒蟲，確實力有未逮，偵查隊值班小隊也遭行政處分，但因邱員當時在偵訊室內，第一時間並未發現，蔡男更誇張的走到地下室，從車道堂而皇之搭計程車返家，雖然迅速將人逮回，但邱員仍責無旁貸，分局調查後依過失致依法逮捕之人脫逃罪函送地檢署偵辦。

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