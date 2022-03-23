俄烏戰爭增添經濟、高通膨風險，中國大陸疫情重燃，國內外需求將受影響：國泰金控今舉辦2022年第1季台灣「經濟氣候暨金融情勢發表會」，預測全年台灣經濟成長率預估值下修至3.7％ ，較上次3.9％的預估值，微幅下調0.2個百分點。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強表示，俄烏戰爭大幅推升原物料價格，若進一步帶動我國物價波動，即3至5月消費者物價指數(CPI)進一步破3％，央行6月再度升息的機率就將大幅提高至8成。

徐之強表示，除原物料價格上漲外，全球主要經濟體也面臨景氣的不確定性，包括美國、中國大陸以及歐盟都下修全年經濟成長率；OECD評估，俄烏戰是持續可能令全球景氣減損逾1個百分點。

以美國為例，券商預期美國今年經濟成長率從去年預測的5.7％放緩至3.6％，Fed更下修經濟成長率至2.8％，徐之強表示，我國與美國經濟連動性高，當美國、中國大陸、歐盟經濟都面臨下行風險，意味我國製造業等出口受到壓抑，這是台灣全年經濟成長率下修的主因。

國泰台大產學合作團隊指出，台灣央行於3月啟動升息1碼後，後續將跟隨Fed等主要央行緊縮抗通膨趨勢，然調幅將視國內景氣與通膨變化調整；第2季台灣金融情勢指數預期逐步往「穩定」區間變動；疫情趨緩與高通膨影響多空互抵，今年4至6月台灣經濟氣候有40％以上機率，落在象徵景氣穩定「朗」的狀態。

美國抗通膨，Fed暗示今年還會再升息6次，最快於5月縮表；徐之強進一步指出，我國1、2月的消費者物價指數(CPI)為2.6％，若油價高漲、3至5月的通膨壓力持續擴大，CPI進一步突破3％，徐之強認為，央行6月再次升息的機率，就大幅提高至8成。

國泰台大產學合作團隊指出，影響今年經濟成長與金融情勢的主要因素包括 COVID-19變種病毒風險、全球供應鏈調整與產業復甦不均衡，加深經濟前景不確定性、主要國家央行為因應通膨風險，加速收緊貨幣政策以及國際地緣政治風險等。

而我國本土疫情逐漸受到控制，台廠營運穩定，投資與消費仍維持一定動能；國際景氣穩定復甦、新興科技應用需求持續，則有利於出口成長。