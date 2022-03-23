台中市大甲區日前發生虐狗事件，59歲鄭姓男子因不滿家人被小黃狗嚇到跌倒，他22日騎自行車到現場，拿起腳上鞋子朝狗一陣狂打還踹狗，來來回回長達2分鐘之久，被栓住的小黃狗無法逃跑，只能縮在牆角被揍，網友一片撻伐疾呼肉搜虐狗男，有網友還細數狗被打了41下。警方獲報後迅速破案，後續將檢據相關事證依法移請農業局動保處裁罰。

大甲警分局表示，今日獲報後立即成立專案小組全力查緝，調閱監視器影像，鎖定對象並已通知到案說明，後續將檢據相關事證依法移請農業局動保處裁罰。

台中市動保處長林儒良指出，男子故意傷害狗已違反動保法，可處新台幣1萬5千元以上7萬5千元以下罰鍰；若狗不幸死亡，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。

大甲警分局呼籲，民眾應愛護動物及尊重動物生命，並提醒民眾「動物保護法」已針對虐待動物致死或重傷等行為提高罰鍰及納入刑罰，最高可處100萬元罰鍰或1年以下有期徒刑。民眾切勿因宣洩情緒或其他原因而任意傷害寵物或流浪動物，如發現虐待動物案件，可向各縣（市）政府的動物保護主管機關或單位檢舉。