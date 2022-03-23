（晶華酒店衝刺住房率，消費者持不限面額之振興券入住，可以5,000元的專案價享有精緻客房買一晚送一晚 。圖／晶華酒店提供）

晶華國際酒店股份有限公司（2707）今日召開董事會，通過2021年度財務報表，2021年合併總營收49.31億元、年減9.08％，因認列處分子公司達美樂披薩股份有限公司股權利益16.36億元，合併稅後淨利為22.39億元、年增205.62％，EPS17.09元，比20205.18元、增加11.91元。

晶華董事會也通過2021年度盈餘分配案，可分配盈餘為15.78億元，擬每股配現金股利12.3925元，較2020年增加8.0035元、年增182.35％。

展望後市，集團旗下各酒店也瞄準四月份兒童節連假商機，推出各項親子住房專案，台北晶華酒店4月1日起連續三個周末推出節慶限定版「晶華親子郵輪．尋蛋獵遊航程」專案，邀請闔家入住五星級客房、參加尋找晶華邦妮兔「Where's Bunny」抽大獎的活動。餐飲部亦推出「振興消費．千元Fun送」，只要消費者持任一面額的振興券至酒店消費，即可獲得兩張面額500元的「晶華美食到你家」電子折扣券，下載晶華會App後，憑券可於平台上的五倍券振興專區享有餐飲、客房、精選備品以及美食外帶等商品的消費折抵。超值有感的方案除了回饋給長期支持晶華的聰明消費者，也將為集團第二季的業績，挹注良好的營運動能。

晶華營業收入減少主要係受到Covid-19疫情的影響，5月份起台灣爆發社區感染，邊境管制無境外旅客，餐廳禁止提供內用服務，直至8月中旬才逐漸開放，以致台北晶華酒店的客房及餐飲營運受到衝擊。惟本公司持續加強防疫措施、積極轉型，推出各項促銷方案，才將影響降到最小。另本公司太魯閣晶英酒店、台南晶英酒店以及晶泉丰旅則受惠於國旅，業績呈現逆勢成長。

身為市場領導品牌，晶華國際酒店集團持續為消費者的健康嚴格把關，疫情期間曾邀集公衛專家、公共空間消毒顧問與同仁座談，整理出抗疫期間的「最佳清潔與衛生規範」，並設立「集團衛生安全官」一職，負責掌控旗下晶華、晶英、晶泉丰旅、捷絲旅等品牌酒店內客房、餐廳、與公共空間的衛生安全維護與協調工作。在「集團衛生安全官」的要求與監督下，晶華旗下各酒店均比照防疫旅館的SOP，增加客房、餐廳與公共區域的消毒清潔頻率，並全面執行消費「實聯制」以及外帶美食「實名制」，清楚標出準備以及包裝餐點的同仁姓名、以示負責。台北晶華酒店亦設置國防等級的「紅外線熱像測溫儀」，在酒店出入口嚴格地管控消費者的健康狀態。去年更導入「非接觸式--BioLED365care UV抑菌技術」，成為全台第一家在公共區域全面安裝高端光照抗菌設備的五星飯店。

晶華國際酒店集團在疫情期間率先不裁員、不減薪，並建議政府超前部屬實施員工薪資補貼、開設企業培訓專班、減免稅金以紓緩觀光服務業所受到的衝擊。台北晶華酒店更打造陸上郵輪轉型為城市度假酒店、經營「晶華美食到你家」電商平台成為全世界飯店產業的創新典範。也因此，在交通部日前公布的2021年觀光旅館營運統計中，台北晶華酒店再度蟬聯全台飯店營收王，在房租與餐飲收入上大幅超越同業，而集團旗下各家酒店的營收在所屬地區亦名列前茅。