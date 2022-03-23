2022智慧城市展22盛大開展，但卻傳出1名貝里斯外賓確診，今早又驗出2位外賓陰轉陽，且經濟部長王美花和台北市長柯文哲還曾參與同場活動，被質疑是專案泡泡漏洞，且中央強調第1版防疫計畫是在飯店採檢，第2版是在機場但未簽核，北市府堅持公文已送，一場活動兩種篩檢方式成了羅生門。

台北市長柯文哲今舉辦防疫記者會被問到，智慧城市展訪問團來台，衛福部長陳時中強調，是「專案泡泡」不是「外交泡泡」，所以只要入境第0天採檢即可，不限採檢地點，對此，柯文哲說，純粹醫學考量，是不是要落地採檢，做當然最好，但機場一入境就PCR，即使採檢陰性，也沒變法保證未來2、3天不會感染。

柯文哲表示，如果是前一天感染，坐飛機到台灣，在機場篩檢還是陰性，要在機場篩檢能做最好，但做出來陰性也無法保證安全，當時看計畫書，一開始就有留預備隊，事實上有些在機場做（篩檢），而那些沒有篩檢的就在旅館做，我們有防疫巴士有後備系統處理。

柯文哲強調，即使在機場做篩檢陰性，也無法保證沒事，最終邊境還是要解封，但如何安全解封緩慢開放，是要思考的，但還好我們早就有預料，還是有防守住。

媒體追問，市長曾與確診者出席同場活動，且已做過快篩，結果如何？柯文哲說，如果快篩陽性就不會坐在這裡了，昨天一開始就比較小心，在會場是戴N95口罩，所以我只需要自我健康監測。

另外，被問到已經有3位外賓確診，日前爆出主辦單位漏檢情形，以及最終版本核定的防疫計畫，是在何處採檢？北市副市長黃珊珊表示，案子邀請單位是國發會，所以防疫計畫是要送到中央CDC，不是北市府，而承辦單位是台北電腦公會，地方執行單位有會勘，但防疫是要CDC審查。

黃珊珊說，最後收到的版本是要在機場採檢，但其實他們都是專人專車，回到飯店採檢也不會擴散，有按照北市府的要求，出來活動之前有篩檢，昨天確診的那位外賓才沒參與活動，而依照規定是2天要採檢一次，今天凌晨4點，就有派車去飯店採檢，因第一場活動是早上7點開始，而今天採檢才會檢出有2位陽性，做好採檢跟相關計畫比任何是更重要。