國防部長邱國正今天到國防委員會備詢，朝野立委都關心役期延長問題，有立委擔心邱國正攬下役期延長這件事，還定了時間，不怕被棄俥保帥，掉了官位。邱國正說，他沒有說年底前完成研議，而是儘快提出，邱國正說，他很幸運，一生從事國防與國安工作，沒有政黨問題，「若我傻呼呼沒考慮，而中了什麼招，我認命」。

今天國防委員會從上午開到下午3時許，中間只休息兩次，每次5分鐘，也沒讓列席的備詢官員吃午餐，馬拉松式的質詢，搞得邱國正答出火氣來；不少立委和邱國正你來我往。也有軍方官員私下說，兵役制度不是國防部的事，牽動多個部會，不應讓軍方來擔。

邱國正答詢時說，外界說他要在年底公布是曲解。邱國正說，國防部沒有要起這個案，最早也說，不會主動提出；但現在整個環境的變化，變成一個助力，國防部只是順勢。有立委說，國防部稱準備延長兵役的說法大膽前衛，若是選舉前公布此事，恐怕會被執政黨「棄車保帥」，部長職位不保；邱國正說，他的工作沒有當黨派問題，「若我傻呼呼沒考慮而中了什麼招，我認命」。

也有立委說，有的家長很關心役期問題，也有年輕人反應，要趕在役期前趕快休學，先當完4個月的軍事訓練役。