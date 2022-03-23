高雄那瑪夏賞螢季即起開跑，有企業攜手那瑪夏區公所種下600棵吉野櫻於那瑪夏區吉巴谷櫻花公園。（柯宗緯翻攝）

高雄那瑪夏賞螢季即起開跑，有企業攜手那瑪夏區公所種下600棵吉野櫻於那瑪夏區吉巴谷櫻花公園。（柯宗緯翻攝）

高雄那瑪夏賞螢季即起開跑，有企業攜手那瑪夏區公所種下600棵吉野櫻於那瑪夏區吉巴谷櫻花公園。（柯宗緯翻攝）

高雄那瑪夏賞螢季即起開跑，有企業攜手那瑪夏區公所種下600棵吉野櫻於那瑪夏區吉巴谷櫻花公園。（柯宗緯翻攝）

高雄那瑪夏賞螢季即起開跑，有企業攜手那瑪夏區公所種下600棵吉野櫻於那瑪夏區吉巴谷櫻花公園。（柯宗緯翻攝）

高雄那瑪夏賞螢季即起開跑，有企業攜手那瑪夏區公所種下600棵吉野櫻於那瑪夏區吉巴谷櫻花公園。（柯宗緯翻攝）

高雄那瑪夏賞螢季即起開跑，有企業攜手那瑪夏區公所種下600棵吉野櫻於那瑪夏區吉巴谷櫻花公園。（柯宗緯翻攝）

高雄那瑪夏賞螢季即起開跑，最近有企業攜手那瑪夏區公所種下600棵吉野櫻於那瑪夏區吉巴谷櫻花公園，未來讓那瑪夏從每年1月起有櫻花可賞、3月到5月接續熱門的螢火蟲季，白天賞櫻、晚上觀螢，加上5月盛產的水蜜桃，可望促進當地觀光及農特產業，期待吸引年輕人返鄉打拚，翻轉那瑪夏。

該活動由國際扶輪3510地區高科大扶輪社、華洲營造、Bonnie House植享家公司、中華國際自然療法暨養生健康促進學會及那瑪夏區公所共同主辦。

其實，這麼有意義的「扶輪聚愛，植享家護樹，造林那瑪夏」植樹捐贈公益活動，背後卻有著一段驚險卻美麗的故事。活動發起人的Bonnie House品牌總監張月園表示，2021年4月7日有一則新聞標題為「休旅車那瑪夏賞螢翻覆 車卡竹叢7人獲救脫困」，這是她親身經歷的恐怖事件。

張月園說，新聞簡單帶過了事件，卻無法完整闡述翻車的那一瞬間，以及等待救援時對生死關頭的顫慄，感謝救了車上7人一石、一樹，開啟與那瑪夏土地的緣分及連結。

張月園說，懷著感恩及對大自然、對這塊土地的敬畏之心，在世界森林周3月19日這天，攜手多家企業及扶輪社3510地區高科大扶輪社及多個友社舉辦植樹及捐贈給那瑪夏區公所的深具意義的公益活動。

那瑪夏區長孔賢傑感謝深具善心的企業們對那瑪夏的關愛，區公所也特別找了這塊視野寬闊、面對寬廣的楠梓仙溪河谷的吉巴古（卡那卡那富族語為有水源且食物豐沛之地），開發為櫻花公園，並取名為「那瑪夏吉巴谷櫻花公園」。