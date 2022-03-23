不少人去陌生餐廳前，都會事先查詢Google評論避免踩雷，一名男網友分享，要避開雷店的最好辦法，就是看Google評論的負評，若負評內容多與餐廳服務、送餐態度有關的話，那基本上這間餐廳的餐點都滿好吃的，不少網友也十分認同，「負評很有參考價值，還可以觀察店家如何回應」。

原PO在PTT的WomenTalk板發文表示，對於沒去過的陌生餐廳，事先上網查詢營業時間和看Google評論，已是現代人一定會做的SOP，但他認為，要避開雷店的最好辦法，就是先看Google評論的負評，且不要完全相信好的評論。

原PO指出，「一間餐廳在Google評論上有負評，但內容多是抱怨服務很差的話，那基本上這間餐廳的餐點應該都滿好吃的」，他解釋，人在氣頭上，什麼都能拿來怪罪，導致原本好吃的餐點直接變難吃，但寫負評的人沒有特別提到餐點的話，那就代表「對方雖然很生氣，但餐點還是有滿足他」。

貼文一出，不少網友紛紛表示，「負評很準，尤其要看原因是什麼」、「我也都看負評，寫很Detail的話會相信」、「我也是遇到很糟糕的事情才會寫負評」、「負評不一定是真的，但是超多負評一定就是真的」、「純粹說服務和態度都是煙霧彈，餐點品質被講才是真的雷」、「負評很有參考價值，還可以觀察店家如何回應」。

也有人提到，要避免踩到雷店的話，也可以參考Google評論上的星星數，「給2星跟3星的通常最理性」、「有的1星評論是惡意攻擊，所以我會去看2星的說法」、「開沒多久的餐廳就有上百5星好評，就可以知道是洗出來的」、「如果餐廳只有五星但沒有評論，那可能是店家有五星好評送小菜的活動」。