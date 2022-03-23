網路正妹帥哥越來越多，日前有男網友在臉書社團分享逛超商遇到辣妹，下身僅穿著超清涼的黑色丁字褲相當開放，露出大面積肌膚，讓人看了都快噴鼻血；有內行人馬上認出辣妹是台中小有名氣的「保時捷女神」，本尊也大方在底下回應，讓網友都暴動了。

最近有一名男網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示「在超商捕捉到蠻開放的女孩」，並附上一張辣妹在超商內的照片，畫面中辣妹戴著白色帽子和粉色口罩，長髮披肩，最令人驚訝的是，身上穿了深U小可愛搭配黑色丁字褲，全身幾乎露出2/3肌膚，超有料上圍和白皙美腿讓人眼睛不知道該放哪。

娃娃穿丁字褲在超商的照片被分享到臉書社團，引起暴動。 (圖/ 摘自臉書爆廢公社)

該貼文立刻造成網友暴動，紛紛在底下留言，「求IG」、「在哪裡？我馬上過去」、「這種女孩就是欠看」、「在哪裡我馬上過去」、「可惡，穿內褲出門的新潮流我沒跟上」、「沙灘旁的便利商店常見呀」；而照片女主角也驚喜在底下回應，「這看起來是丁字褲」、「我真的去潛水的」。

其實有不少網友看到照片就認出，照片女子是台中小有名氣的「保時捷女神」娃娃，她的IG個人介紹是個部落客，還寫著「一台911的媽」，她也經常透過IG分享日常點滴，除了穿著火辣的清涼照外，更樂於曬自己的愛車；而娃娃被分享到臉書社團的照片，是她去年10月去玩水所拍攝的，並不是故意穿那樣去逛超商，她也在限時動態發文表達對一些酸民留言的無奈。