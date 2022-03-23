嘉義市議員戴寧因涉案遭羈押禁見，她的父親前嘉義市議員戴建三病逝，戴寧委任律師聲請具保停押被駁回；戴寧（前中）23日戒護奔喪祭拜父親，痛哭失聲。(圖／中央社)

嘉義市議員戴寧2019年登記參選立委，其父親前嘉義市議員戴建三（右）陪同。（資料照，廖素慧攝）

嘉義市議員戴寧目前因涉詐領助理費在嘉義看守所羈押中，其父親戴建三3天前過世，今天上午清晨申請戒護回家奔喪，戴手銬腳鐐趴跪亡父靈堂前送別父親戴建三最後一程。

嘉義市議員戴寧目前因涉詐領助理費在嘉義看守所羈押中，其父親戴建三3天前過世，戴寧昨天聽聞死訊情緒激動、悲痛不已，今天上午清晨申請戒護回家奔喪，上午6點由看守所人員戒護，返回嘉義市家中停留約20分鐘祭拜後回到看守所。

戴寧的委任律師陳澤嘉表示，雖法律規定只有1次機會，但失去親人的悲痛是沒辦法忍耐的，家屬希望低調，且考量戴寧家就在菜市場旁，因此選在清晨6點返家，她依照規定上戒具，在靈堂前祭拜後未多作停留即返回看守所，戴寧認為自己沒做出傷天害理的事，卻連爸爸最後一程都無法去送，悲痛不已。

嘉義看守所指出，戴寧得知父親死訊後情緒低落、胃口不佳，奔喪後情緒已較平穩，後續會密切觀察戴寧身心狀況。

嘉義市議員戴寧今天上午清晨申請戒護回家奔喪，由看守所人員戒護下，戴手銬腳鐐趴跪亡父靈堂前送別父親戴建三最後一程，並與母親抱頭痛哭。