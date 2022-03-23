台北市副市長黃珊珊。（北市府提供）

北市疫苗系統3／29重啟 。（北市府提供）

1922公費疫苗預約平台即將退場，明起開放末輪預約，台北市副市長黃珊珊今表示，台北市疫苗預約將在3月29日重啟，屆時的每周二、三都能預約下周接種的時間，接種時間為4月4日起每周一至周日，只要是18歲以上民眾都能預約莫德納、高端和AZ的1、2劑及追加劑。

北市府下午舉行記者會，針對疫苗預約平台如何接軌，黃珊珊表示，29日起每個星期二、星期三會開放預約下個禮拜的接種時間，禮拜五、六市府會發相關通知，確認民眾預約成功與否、以及預約時間，4月4日起，每個星期一到日都可注射。

黃珊珊說，詳情可上預約網址，或撥打市民熱線1999轉分機1081至1807進行諮詢，只要18歲以上民眾，可上網預約莫德納、高端的前2劑和追加劑，由診所、門診部及中型接種站進行接種服務，合約醫院也將提供AZ前兩劑、追加際，以及莫德納、高端追加劑接種。

黃珊珊說，目前中型接種站共有2所，分別為松山區的捷運松山站，以及中山前的台北車站，她提醒民眾，目前沒有任何BNT可以預約，僅有高端、AZ和莫德納3種疫苗，歡迎民眾上網預約。