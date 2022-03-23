22日美股持續強勢反彈，市場逐漸消化聯準會升息衝擊，投資人轉向關注企業獲利，蘋果、亞馬遜、谷歌、微軟等科技龍頭股走揚，特斯拉受惠德國超級工廠啟動，股價大漲7.9％，在美掛牌的中概股受惠於政策托底與低本益比，吸引資金承接，中概股兩大龍頭阿里巴巴漲11％、百度漲5.4％。美中科技龍頭股回神，助攻標普500指數漲1.13％，那斯達克100指數漲1.94％，重倉布局十大美中科技菁英龍頭股的FANG+尖牙指數漲3.65％，跑贏所有指數，自3/16以來，5個交易日已大漲18％。

追蹤尖牙指數的統一FANG+ETF（00757）涵蓋美中科技龍頭股，跨足多元趨勢領域，有元宇宙、電動車、AI、雲端等長線看好的商機，加上預估獲利本益比修正至長期均值以下，投資人持續進場低接，搭配近期淨值大漲，基金規模來到105億元再創新高，今年來成長36.6％。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，代表大盤的標普500指數收復200日均線，科技相關指數也同步往季線回歸，美股重回多頭格局。本波反彈由中概股領軍，主要受到中國國務院副總理劉鶴3/16主持國務院金融委會議後，釋出關於中概股的利多言調，他指出，中美雙方監管機構保持良好溝通，正致力於形成具體合作方案，中國政府繼續支持各類企業到境外上市，關於平台治理也調整為以穩定發展為基調，掃除自2021年來中概股下市疑慮，市場迎來一波報復反彈。

袁永騰指出，FANG+尖牙指數成分股中，百度與阿里巴巴是中國電商與雲端龍頭，也持續投入電動車與自駕車等未來趨勢領域。2021年來受到中概股因會計監管問題可能自美股下市議題影響，表現持續弱勢，股價頻頻破底，估值更是負乖離至史上未見。然而，股神巴菲特好戰友蒙格則連續兩季增持部位，危機入市；阿里巴巴更於3/22宣布提高買回庫藏股上限額度至250億美元，執行期間至2024年3月止，顯示經營層對公司未來的信心。

袁永騰表示，大國博弈以金融市場工具作為武器，大多為爭取籌碼之手段而非真正目的，在雙方取得進一步進展後，因不理性與不確定因素壓低的股價，在企業營運持續成長下，終有修復的一日。統一FANG+ ETF（00757）追蹤的FANG+指數，成份股囊括中美科技巨頭，過去受到非基本面因素拖累，指數估值嚴重負乖離。由於指數近3年盈餘年複合成長率仍達34％以上，領先美股主要指數，即使在低檔反彈後，估值仍處於長期區間一倍負乖離之下的甜蜜區，仍是參與中美科技長期成長的首選。