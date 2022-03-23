滬深兩市23日雙雙收漲，上證指數上漲11點，為連續第六個交易日收漲。滬深兩市成交額合計為人民幣（下同）9,428億元。

香港信報報導，上證指數23日高見3,279點，上漲20點，漲幅為0.61％，盤中低見3,251點，下跌7點，跌幅為0.24％。上證指數終場收報3,271點，上漲11點，漲幅為0.34％，成交額為4,054.22億元。

深成指23日盤中最多下跌27點，跌幅為0.22％，低見12,291點，隨後有買盤進場，最多上漲117點，漲幅為0.95％，高見12,436點。深成指最終收報12,408點，上漲89點，漲幅為0.73％，成交額為5,373.95億元。

滬深300指數23日收報4,276點，上漲21點，漲幅為0.5％。創業板指數收報2,715點，上漲27點，漲幅為1.03％。

各類股方面，房地產股漲逾1％。鋼鐵、電力、基本金屬股持穩。石油股跌逾1％。煤炭、水泥、金融、化工股偏軟。