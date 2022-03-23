京城建設（2524）總經理陳添進過世之後的遺缺，23日召開的董事會，通過由董事長蔡天贊，兼任總經理，同時通過去年財報，每股稅後盈餘4.54元，盈餘則由董事會決議保留，不發放股利。

京城董事會23日通過去年財報，去年全年營收66.57億元，86.67億元，年減約23.19％，淨利16.87億元，換算每股稅後盈餘4.54元，比2020年的4.48元，年增約1.34％，京城董事會通過不配發股利。