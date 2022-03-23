京城建設總經理遺缺 董事長蔡天贊兼任 16:462022/03/23 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 京城建設（2524）總經理陳添進過世之後的遺缺，23日召開的董事會，通過由董事長蔡天贊，兼任總經理，同時通過去年財報，每股稅後盈餘4.54元，盈餘則由董事會決議保留，不發放股利。 京城董事會23日通過去年財報，去年全年營收66.57億元，86.67億元，年減約23.19％，淨利16.87億元，換算每股稅後盈餘4.54元，比2020年的4.48元，年增約1.34％，京城董事會通過不配發股利。 商研院基業長青創二代 第九期招生 光寶三大變革 開放員工認股 #京城 #京城建設 #總經理 #遺缺 #董事長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金融ｘ運動 彰化銀行成立射箭隊培育神射手 19:532022/03/22 財經 彰銀成立射箭隊 培育射手成台灣之光 04:102022/03/23 金融．稅務 光寶推動三大變革 開放員工認股 22:332022/03/21 財經 董瑞斌換跑道 高銀董座懸缺 04:102022/03/22 產業特刊 貝殼傳部分部門裁員10％ 逾20名中高層離職 11:332022/03/23 財經 鏡電視董座之爭延燒 傳英系插手 04:102022/03/21 政治要聞 結合運動行銷 拚知名度 04:102022/03/21 企業經營 理專十誡上路三年18件A錢案被罰 金管會挨批沒決心 13:242022/03/21 財經 葉光章 表態角逐期貨公會理事長 04:102022/03/22 財經要聞 轉戰中山大學國際金融學院 高銀董座董瑞斌出任院長 11:002022/03/21 財經 16檔董總大買自家股 04:102022/03/21 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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