位於高雄農16特區的龍華國小舊址地上權案，得標的富邦人壽23日動工，將投資375億元，興建商場、辦公、旅館、健身中心、水族館及物流等複合型商辦大樓，力拚2026年完工。

「捷運凹子底站旁商業區開發案」，也就是龍華國小舊址地上權案，主體工程23日動土，由高雄市長陳其邁與富邦人壽董事長蔡明興共同主持。

該案是由高雄財政局辦理設定地上權招商，2018年3月7日開標，由富邦人壽保險公司以權利金78億780萬元得標，取得基地70年地上權。

高雄市長陳其邁表示，「捷運凹子底站旁商業區開發案」，是高市府推動促進民間參與的具體成果，藉由公私協力，推動市政建設，帶動高雄經濟的永續發展，期許未來繼續推動公私合作，積極活化市有資產。

富邦人壽董事長蔡明興指出，該案為富邦人壽首次投入高雄市的政府地上權開發案，以實際投資行動，參與市政建設，而且，捷運凹子底開發案以公有土地的地上權案，結合民間投資，可望有效活化公有土地，提高公共資產收益，預期該案開發，對於城市轉型與生活品質的提昇，將有著關鍵的影響，期盼能進一步帶動相關產業成長，促進周邊商業活動的熱絡。

富邦金控投資長林福星表示，捷運凹子底基地面積約3.85公頃，緊鄰高雄市博愛路沿線商圈，位處高雄捷運紅線凹子底站、以及輕軌捷運C24愛河之心站的重要交通樞紐，為北高雄高速發展的核心精華地段，極具商業發展潛力。

林福星指出，此次特別由日本三菱地所設計、李祖原聯合建築師事務所兩家國內外頂尖建築設計團隊，共同規劃，並考量高雄較為炎熱的氣候，在景觀規劃上，特別結合綠與水的元素概念，打造城市空中綠洲，並設計了大量的開放空間，提供給高雄居民優美、舒適的休憩場所，預期大樓將成為北高雄熱門的觀光景點。

富邦人壽規劃興建一座地下6層、地上48層，最高塔樓約為240米的複合型商辦大樓，涵蓋商場、辦公、旅館、健身中心、水族館及物流等設施，總投資額約375億元，富邦將以2026年完工為目標。

林福星表示，富邦人壽已與柏文健康事業、南仁湖育樂公司簽定租約。柏文旗下包含「健身工廠」等運動休閒品牌，將進駐該基地，預計規劃一座適合全年齡層的休閒運動旗艦店，並打造南台灣唯一符合國際標準的滑冰場，總租賃面積達7,000餘坪；另外，南仁湖也將打造一個面積3,000餘坪，具有寓教於樂、讓民眾可在都市中，以不同面向，體驗海洋豐富生態的城市水族館。

財政局長陳勇勝表示，富邦人壽地上權案，土地管理機關高雄市政府及財政部國有財產署，可取得開發權利金78億780萬元及70年租金收入21億元，有效挹注建設財源。

他說，陳其邁市長上任後，各產業投資高雄總額已逾5,000億元，近期「左營區機20公辦都市更新案」已上網公告，並積極招商中，後續也將持續推出「捷運O10/Y18衛武營站土地開發案」、「捷運橘線O13北側商業區土地開發案」、「岡山行政中心公辦都市更新案」、「興達漁港修造船區暨海洋遊憩設施興建營運移轉案」、「捷運岡山路竹延伸線RK1站周邊商業區土地開發案」等多件促參招商案，預估民間投資金額將達933億餘元。