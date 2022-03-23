十字韌帶能維持膝關節前後及旋轉的穩定性，如果斷裂就會造成膝關節、軟骨及半月板的損傷，提升日後罹患創傷性關節炎的風險。（台中醫院提供／馮惠宜台中傳真）

26歲的阮先生平時喜歡踢足球，在一次競賽中意外聽到右膝有「啪」一聲，隨即膝蓋癱軟無法動作。膝蓋先出現腫脹疼痛，但休息一陣子後就復原了，後續工作或偶爾踢球時，膝蓋又常會出現疼痛與軟腳無力的情況，到醫院檢查才發現，除了右膝前十字韌帶斷裂，也有半月板損傷。醫師呼籲十字韌帶損傷不可輕忽，未即時治療除易扭傷也可能增加罹患創傷性關節炎的機會。

衛福部台中醫院骨科醫師楊祐昇表示，隨著近年運動觀念的普及，越來越多民眾開始運動，但也因此出現許多運動創傷的病人，其中最常見的就是膝蓋損傷，病症輕重不一，但前十字韌帶的損傷是其中最不容忽視的。

楊祐昇指出，前十字韌帶常因扭傷或外傷而損害，例如籃球、足球、滑雪等運動，症狀十分明顯，大部分患者受傷時都會聽到「啪」一聲，膝關節會出現劇痛或感到關節移位不穩定，讓傷患容易彎膝腳軟，無法運動。

十字韌帶位於膝關節的中央深處，外觀上看不到，也無法按壓摸到。若再細分，前十字韌帶可分為「前外束」與「後外束」，讓膝蓋在彎曲不同角度時，能維持膝關節前後及旋轉的穩定性。

一般走路時膝關節活動並不劇烈，即使沒有前十字韌帶的維持，常人也可能不會覺得有異狀；但在激烈運動時，會需要快跑、急停、煞車及轉身等動作，就會需要前十字韌帶來維持關節穩定度。此時若沒有前十字韌帶，膝關節就會容易扭傷，進而導致軟骨及半月板的損傷，提升日後罹患創傷性關節炎的風險。

該名男子在楊祐昇表示，及早接受前十字韌帶的重建手術與術後復健，原則上術後6個月就能恢復一般性活動。通常術後第一個月內就會進行踝關節運動、直膝抬腿、股四頭肌等長收縮運動，並使用膝關節支架保護約2~3個月；第二個月則會開始進行膝關節活動範圍訓練，在護具保護下執行曲膝並加強肌肉訓練，如上下階梯、全蹲、向前弓箭步等；第三個月起就可以嘗試慢跑等低強度運動了。

他呼籲若有膝蓋不舒服、運動傷害的民眾，應早日至骨科門診就醫，讓醫師檢查是否有前十字韌帶損傷或其他問題。