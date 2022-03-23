烏克蘭國防部23日宣稱，俄軍自開戰以來已損失超過2000輛戰甲車；專家指出，從多部社交媒體上流傳的交戰影像來看，俄軍缺乏專業步兵的弱點在戰爭中被放大，裝甲單位經常被迫獨自進入城鎮作戰，因而在烏克蘭反戰車武器伏擊下損失慘重。

烏克蘭國防部23日宣稱，自俄羅斯展開入侵至今，俄軍已有超過1.5萬人陣亡，並損失了517輛戰車、1578輛裝甲車、1008輛車輛、267門火砲、80門多管火箭發射器、47具野戰防空系統、101架定翼機、124架直升機等大量載具；而依靠實際影像證據追蹤雙方軍事裝備損壞狀況的第三方獨立觀察網站Oryx，則記錄到俄軍損失270輛戰車、639輛裝甲車、548車輛、91門火砲、32門多管火箭發射器、40具野戰防空系統、15架定翼機、35直升機等。

美國國防與軍事專家艾克塞（David Axe）在《富比世》（Forbes）表示，從社交媒體上流傳的交戰影片和照片來看，俄軍戰車於烏克蘭經常孤軍奮戰，缺乏步兵單位的掩護，導致容易遭熟悉地形的烏克蘭軍方以美製「標槍」（Javelin）、國產Stugna-P等反戰車飛彈伏擊。

戰車雖擁有強大的攻擊、防護與機動能力，但側面、背面、頂部和底部裝甲相對薄弱，且車內視線不佳，對周遭的狀況覺知能力薄弱，故非常需要步兵單位掩護，尤其是在充滿建築物的城鎮環境中。但早在2017年，美國陸軍官方雜誌《裝甲》（Armor）便曾刊登一篇名為〈擊敗俄軍營級戰術群〉（Defeating the Russian Battalion Tactical Group）的論文，認為俄軍以大量義務役士兵填補步兵單位空缺、志願役步兵不足的狀況，已嚴重限制營級戰術群的任務執行能力。

根據該論文，即使1個俄羅斯旅為其營級戰術群提供最好的人力資源，其中也會有2/3的步兵「不適合進行近接戰鬥」；艾克塞認為，這就是俄羅斯近期緊急招募中東「志願軍」的原因。連退役英國陸軍軍官、國防工業分析師德拉蒙德（Nicholas Drummond）都表示，俄軍「災難性的戰術表現」，已成為戰車在國防市場中的「負面廣告」，恐導致外界對此類型載具戰力的不信任。