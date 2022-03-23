美股近期表現震盪大起大落，上週以科技股為主的那斯達克指數一度陷入熊市，較前波高點下跌超過20%，但有專家認為，在熊市期間進場逢低布局，反而有很高機率獲得豐厚收益，統計數據顯示，10年後平均報酬率高達328%，因為當熊市告一段落後，通常反彈行情會超過1年，甚至長達10年。

根據《富比世》雜誌(Forbes)報導，Ritholtz Wealth Management機構資產管理總監Ben Carlson表示，投資人在股票處於熊市時買入是個好策略，以納斯達克指數為例，平均1年後的報酬率22%、3年後52%、5年後87%，時間拉長來看，10年後平均報酬率更來到328%。

Nationwide投資研究部主管Mark Hackett則表示，上週股市反彈顯示市場心態轉趨樂觀，重新聚焦在基本面，要投資人為熊市轉變為牛市做好準備。

報導分析指出，雖然很難準確預測市場反轉點，但根據歷史數據，投資人在熊市期間買股往往能獲得正報酬，因為當熊市告一段落後，通常反彈行情會超過1年，甚至長達10年。

不過摩根士丹利首席美股策略師威爾森（Michael Wilson）則認為，美股仍處於熊市，並強調熊市反彈是最險惡的，他指出，美股近期的反彈可能只是短暫的，提醒投資人美股今年難逃熊市，應該要為停滯性通膨和美元貶值做好準備。

美國投資銀行Stifel分析師Barry Bannister則表示，由於地緣政治風險持續升高且供應鏈中斷的狀況持續發生，導致股票投資人出現無法獲得回報的潛在可能，隨著聯準會升息，市場將面臨整整十年的痛苦，因此要做好投資虧損或零報酬的心理準備。