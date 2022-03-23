中信兄弟去年奪下相隔11年的總冠軍，23日公布球員調薪結果，全隊調薪幅度超過7%，為歷史最高調幅；終結者李振昌續簽3年合約，新球季月薪80萬，是全隊最高薪選手。

兄弟去年台灣大賽以直落四橫掃統一獅，球員的好表現也反映在薪資上，去年包辦游擊手金手套及最佳十人獎項的江坤宇，今年月薪由22萬調升至32萬，調幅45% 。拿下一壘手金手套獎項的許基宏，球團給予複數年約肯定，今年月薪也由28.5萬調升至40萬，調幅40% 。

而今年季後將可取得自由球員資格的陳子豪確定與球團簽下3年合約，今年月薪從33萬調至45萬，接下來2年月薪則是55、60萬。

投手方面，終結者李振昌一直是牛棚倚賴的投手，今年球團再度給予3年合約肯定，從去年月薪70萬漲至80萬元，為全隊最高薪選手。去年以27次中繼成功，拿下中繼王二連霸的吳俊偉，月薪由20萬調升至30萬，調幅50% 。

去年拿下東山再起獎項的官大元，球團給予2年複數年合約肯定，今年月薪由16萬調升至24萬，明年月薪則是27萬，去年為球隊拿下12場勝投的鄭凱文，球團也給予2年複數年合約肯定，今年月薪由60萬調升至68萬，調幅13%，明年月薪則是73萬。

牛棚主力部份，蔡齊哲月薪由15萬調升至25萬，調幅66%為此次調薪幅度最高選手，謝榮豪月薪由15.5萬調升至22.5萬，調幅45% 。小幅調薪部份，潘志芳月薪由14萬調升至17萬，調幅21%；陳家駒月薪由21萬調升至25萬，調幅19%；陳文杰月薪由13萬調升至15萬，調幅15%；岳東華月薪由20萬調升至22萬，調幅10%。